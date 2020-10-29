Малыш, Карлсон и поцелуи. Что не так с законом о возрастной маркировке

Депутат Елена Ямпольская сообщила об абсурдности закона о возрастных маркировках Владимиру Путину. «Политике Сегодня» ситуацию прокомментировали депутат Госдумы Елена Драпеко и режиссер Егор Сальников.

Сеть заполнена примерами того, как возрастная маркировка ограничивает школьников в желании приобщиться к прекрасному. То семилетнему мальчику не выдают в библиотеке журнал про кошек (12+), то новосибирец с паспортом на руках не может купить «Трех товарищей» Ремарка (16+) — до возрастного ценза любителю литературы не хватает двух лет. Что удивительно, с творчеством Родиона Газманова россиянин может знакомиться с рождения, на афишах концертов певца красуется общедоступное 0+.

Абсурдность восьмилетнего закона на днях проиллюстрировала депутат Госдумы Елена Ямпольская. На Совете по культуре и искусству политик рассказала президенту страны, что роман «Тихий Дон» Михаила Шолохова имеет код 18+, хотя эта книга входит в школьную программу. Произведения Астафьева, Шукшина, Гранина или трагедия Шекспира «Ромео и Джульетта» маркированы как 16+.

«На телевидении и в интернете возрастная маркировка вообще давно превратилась в профанацию, — пожаловалась Ямпольская. — Вот пожалуйста, "Приключения Буратино" — 16+, "Аленький цветочек" — 16+, "Крокодил Гена" — 16+, "Малыш и Карлсон" — 16+. Меня удивляет, почему не 18. Мужчина без определенного рода занятий подозрительно дружит с маленьким мальчиком. Мне кажется, надо идти на полный запрет».

В прошлом декабре Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, упраздняющий всю существующую (кроме «18+») возрастную маркировку для произведений искусства и литературы. Вместо разбивки по возрасту предусматривались общие рекомендательные формулировки: «для семейного чтения(просмотра/посещения)», «для дошкольников», «для детей младшего (среднего/старшего) школьного возраста», «не рекомендовано для детей» и любые иные сходные по смыслу предупреждения. Но в дальнейшем дело с места не сдвинулось.

«У нас сейчас идут первоочередные законы президентские, поправки к Конституции, поэтому мы просто не успеваем», — объяснила причины заминки депутат и актриса Елена Драпеко.

При этом политик согласна, что ограничения мешают школьникам знакомиться с шедеврами отечественной литературы, но не берется прогнозировать, когда ситуация все же изменится.

Режиссер Егор Сальников в разговоре с корреспондентом «Политики Сегодня» поделился мнением, что сознанию ребенка не требуется помощь законодателей, чтобы оградить себя от «взрослого» искусства.

«Человек шестилетний не будет получать кайф от 18+ произведений», — уточнил творец.

На свежей комедии режиссера «Смотри как я» стоит маркировка 12+, но Сальников признается, что конфуз произошел с другой кинолентой. Картина «Пузырьки» про учащихся целоваться на помидорах девочек попала в категорию 18+. Поэтому на «Кинотавре» главных несовершеннолетних героинь не пускали в зал. Юные актрисы недоумевали.

«Но мы там снимались», — возражали охраннику девочки.

В итоге под ответственность режиссера школьниц впустили. Но Егор Сальников окончательно перешел на сторону противников принятого в 2012 году закона о возрастной маркировке. Он считает, что в нормативе содержатся двойные стандарты, а дети приучаются к вранью.

По словам Ямпольской проблема и в том, что возрастная маркировка не в состоянии защитить детей и молодежь от книг, которые искажают историю. Их авторы, в частности, называют одинаково преступными действия СССР и гитлеровской Германии во время Второй мировой войны. Депутат предложила законодательно запретить подобные публикации и высказывания.

«Согласен с вашими предложениями, нужно аккуратно, конечно, но сделать, — ответил Владимир Путин. — Если в некоторых странах за отрицание геноцида армян предусмотрено уголовное наказание, нам сам бог велел, наверное, включать соответствующие механизмы для защиты правды о недавнем, совсем недавнем прошлом».

Кроме того, президент пообещал выдать необходимые указания, чтобы наконец решить вопрос с маркировками.