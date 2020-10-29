Стоимость нефти Brent упала до $38,97

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 39 долларов за баррель впервые со 2 октября 2020 года.

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 39 долларов за баррель впервые со 2 октября 2020 года.

По данным лондонской биржи ICE, на 11:55 мск январский фьючерс нефти Brent упал на 1,69%. Стоимость барреля впервые с начала октября составила 38,97 доллара.

Показатели нефти WTI также демонстрируют снижение. Упав на 1,83%, цены приблизились к отметке в 37 долларов за баррель.