Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
12:16   29 Октября 2020
Экономика

Стоимость нефти Brent упала до $38,97

Стоимость нефти Brent упала до $38,97

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 39 долларов за баррель впервые со 2 октября 2020 года.

По данным лондонской биржи ICE, на 11:55 мск январский фьючерс нефти Brent упал на 1,69%. Стоимость барреля впервые с начала октября составила 38,97 доллара.

Показатели нефти WTI также демонстрируют снижение. Упав на 1,83%, цены приблизились к отметке в 37 долларов за баррель.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#нефть #brent #баррель

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров