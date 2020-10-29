12:11 29 Октября 2020Политика
JB Press оценило вероятность столкновений в США после выборов президента
Пятая часть избирателей кандидатов в президенты США готовятся к столкновениям после завершения выборов.
Пятая часть избирателей кандидатов в президенты США готовятся к столкновениям после завершения выборов.
Прогноз на этот счет приводит японское аналитическое издание JB Press. По информации СМИ, речь идет о примерно 20% сторонников демократа Джо Байдена и аналогичной доле республиканца Дональда Трампа. Таково количество тех, кто собирается выйти на улицы в случае проигрыша своего кандидата.
Примечательно, что доля таких людей будет варьироваться в зависимости от разрыва по итогам голосования. Примерно по 40% с каждой стороны не готовы принять победу оппонента.
Политолог из Колумбийского университета Дональд Грин отметил, что выборы нового президента США ознаменуются рядом проблем.