JB Press оценило вероятность столкновений в США после выборов президента

Пятая часть избирателей кандидатов в президенты США готовятся к столкновениям после завершения выборов.

Пятая часть избирателей кандидатов в президенты США готовятся к столкновениям после завершения выборов.

Прогноз на этот счет приводит японское аналитическое издание JB Press. По информации СМИ, речь идет о примерно 20% сторонников демократа Джо Байдена и аналогичной доле республиканца Дональда Трампа. Таково количество тех, кто собирается выйти на улицы в случае проигрыша своего кандидата.

Примечательно, что доля таких людей будет варьироваться в зависимости от разрыва по итогам голосования. Примерно по 40% с каждой стороны не готовы принять победу оппонента.

Политолог из Колумбийского университета Дональд Грин отметил, что выборы нового президента США ознаменуются рядом проблем.