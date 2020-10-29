Глава ФЗНЦ: удерживаемых в Ливии россиян могут вскоре передать РФ

Россияне Максим Шугалей и Самер Суэйфан могут вскоре вернуться в Россию, пишет ФАН со ссылкой на главу ФЗНЦ Александра Малькевича.

Россияне Максим Шугалей и Самер Суэйфан могут вскоре вернуться в Россию, пишет ФАН со ссылкой на главу ФЗНЦ Александра Малькевича.

Руководитель Фонда защиты национальных ценностей заметил в своем Telegram-канале с опорой на источник ТАСС, что социолог Шугалей и переводчик Суэйфан могут быть освобождены уже в ноябре этого года. Они были переведены из неофициальной тюрьмы "Митига", и сейчас их стараются привести в порядок.

"Российских социологов в настоящий момент приводят в порядок после полутора лет истязаний в настоящем зиндане со средневековыми порядками", — полагает Малькевич.

Россияне приехали на ливийскую территорию в 2019 году и были схвачены боевиками так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии в мае того же года. При этом у Шугалея и Суэйфана были в порядке все документы, а о социологической работе было уведомлено заранее. Они были помещены в частную тюрьму "Митига". Издание Bloomberg сообщило, что Шугалей вскоре будет освобожден. Малькевич считает, что такие сведения могут быть правдивыми, учитывая связи этого СМИ и спецслужб Запада.