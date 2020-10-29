В Белоруссии сменился глава МВД

Занимавший должность руководителя Министерства внутренних дел Республики Беларусь с прошлого года Юрий Караев уволен по решению президента Александра Лукашенко.

Занимавший должность руководителя Министерства внутренних дел Республики Беларусь с прошлого года Юрий Караев уволен по решению президента Александра Лукашенко.

Иван Кубраков сменил уволенного 29 октября Юрия Караева на посту главы МВД Белоруссии. Об этом проинформировали журналисты БелТА. Караев назначен помощником президента Александра Лукашенко в Брестской области.

Решение о кадровых перестановках в ведомстве принял глава государства. Причины пока не назывались. Известно, что Кубраков с марта возглавлял главное управление внутренних дел Минского горисполкома.