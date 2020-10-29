Оперштаб опубликовал суточную статистику по COVID-19 в России

Медики зафиксировали на территории Российской Федерации 17 717 новых случаев коронавирусной инфекции в течение последних 24 часов.

Медики зафиксировали на территории Российской Федерации 17 717 новых случаев коронавирусной инфекции в течение последних 24 часов.

Информацию об эпидемиологической ситуации распространил оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19. Как следует из сообщения, новые пациенты с коронавирусом находятся в 85 субъектах страны.

По данным оперштаба, в 26,5% случаев инфекция не вызывала характерных симптомов. Отмечается, что за последние сутки в больницах скончались 366 россиян. За тот же период врачи выписали 14 740 человек из медицинских учреждений, отметив их полное выздоровление.

Общее количество случаев COVID-19 в России к 29 октября составило 1,581 млн человек. Более 1,186 млн россиян побороли опасное заболевание.