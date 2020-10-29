Около 70% москвичей намерены встретить Новый год в городе

Большинство москвичей планирует встретить Новый год в родном городе. О том, где горожане намерены провести праздник, рассказал доцент РЭУ имени Г. В. Плеханова Роман Гареев.

Большинство москвичей планирует встретить Новый год в родном городе. О том, где горожане намерены провести праздник, рассказал доцент РЭУ имени Г. В. Плеханова Роман Гареев.

Около 70% москвичей намерены провести Новый год дома или в области. Некоторые россияне готовы отправиться в соседние регионы лишь на несколько дней. Многие планируют прогуляться по паркам, покататься на коньках и сходить в гости к родным и близким, пишет РИА Новости.

Поток туристов в Новый год снизится на 10-15% по сравнению с предыдущим, заявил доцент РЭУ имени Г. В. Плеханова Роман Гареев. Некоторые россияне хотят отправиться на Новый год на горнолыжный курорт в Сочи. Часть таких туров была распродана уже в сентябре и октябре.