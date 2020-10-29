Стюардесса раскрыла секрет правильного общения с бортпроводниками

Вежливость и благодарность названы главными условиями при общении с бортпроводниками.

Вежливость и благодарность названы главными условиями при общении с бортпроводниками.

Пост был опубликован на сайте Reddit, где обсуждали эту тему. В комментарии пришла анонимная стюрдесса и дала несколько развернутых советов по общению с бортпроводниками.

«Вам необходимо быть искренними с бортпроводниками, потому что у них тяжелая работа — им приходится иметь дело со множеством капризных людей, — а не потому, что вы втайне надеетесь, что это что-то вам даст», — посоветовала она.

Пользовательница порекомендовала называть бортпроводников по имени и благодарить их за все, что они делают. Кроме того, стюардессам можно подарить коробку шоколадного ассорти при посадке.

Ранее россияне рассказали, что хранят в аптечке для путешествий. Чаще всего россияне берут в путешествия анальгетики и спазмолитики. Затем идут противовоспалительные препараты и антисептики. Среди опрошенных оказались и те, кто всегда берет с собой все необходимые лекарства от хронических заболеваний. Кроме того, были названы витаминные комплексы.