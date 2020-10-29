Специалисты назвали сумму затрат на президентские выборы в США

Сумма, потраченная на выборы президента Соединенных Штатов Америки в 2020 году, составит 14 млрд долларов.

Сумма, потраченная на выборы президента Соединенных Штатов Америки в 2020 году, составит 14 млрд долларов.

Об этом сообщили в Center for Responsive Politics (CFRP), специализирующемся на подобных оценках. В отчете организации указано, что текущий показатель будет в два раза больше того, что зафиксирован в 2016 году.

Из названной суммы оплачивались избирательные кампании каждого из кандидатов на кресло в Белом доме и тех, кто претендует на места в Палате представителей и Сенате Конгресса. Сюда же включены партийные расходы и ряда комитетов, которые помогают претендентам.

CFRP указывает, что только президентская гонка потребовала около 6,6 млрд долларов. Для сравнения: в прошлый раз кандидаты на эти цели направили 2,4 млрд долларов.