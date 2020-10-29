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11:20   29 Октября 2020
Общество

Россияне с ноября смогут летать в еще одну страну

Россияне с ноября смогут летать в еще одну страну

Авиаперевозчик Аir Serbia восстановит полеты в Россию с 9 ноября. Самолеты будут совершать полеты два раза в неделю, заявили в компании.

Авиасообщение было приостановлено весной в связи с пандемией коронавируса, сообщает пресс-служба перевозчика. Самолеты будут взлетать из Москвы в сторону Белграда по понедельникам в 21.00 и пятницам в 14.40. Пассажиры проведут в пути один час. Россияне уже могут приобрести билеты на ближайшие рейсы.

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#россия #сербия #авиасообщение

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