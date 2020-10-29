11:06 29 Октября 2020Политика
Американские соцсети "перегибают палку" в преддверии выборов президента США
Соцсети Facebook, Twitter, YouTube чрезмерно усердствуют в стремлении предоставлять только достоверную информацию о выборах в США.
Соцсети Facebook, Twitter, YouTube чрезмерно усердствуют в стремлении предоставлять только достоверную информацию о выборах в США.
Доцент школы управления и общественной политики университета Аризоны Йотам Шмаргад заявил, что медиаплощадки предоставляют информацию о голосовании или призывают идти на избирательные участки.
Соцсети выставляют себя в роли арбитра: они слишком корректируют и уводят внимание избирателей от вещей, которые могут быть важны для выборов в США, сообщает РИА Новости. Шмаргад напомнил, что соцсети действительно имеют реальные рычаги для привлечения людей к голосованию, но не выполняют роль проверяющих факты на правдивость.