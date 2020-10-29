Совместные учения военных России и Монголии стартовали в Бурятии
Около 650 бойцов танкового соединения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) приняли участие в учениях в Республике Бурятия на полигоне Бурдуны, передает "Звезда".
На полигоне Бурдуны состоялось открытие совместного российско-монгольского военного учения "Селенга-2020". Во время церемонии были исполнены гимны и подняты флаги России и Бурятии.
На торжественной церемонии присутствовал генерал-майор Руслан Абдулхаджиев, его коллега из ВС Монголии и почетные гости, пожелавшие удачи и успехов всему личному составу.
Отмечается, что впервые в истории учений "Селенга" будет опробован способ поэтапного выполнения задач на полигонах двух государств-участниц учений, передает телеканал.
Первый этап военных маневров пройдет непосредственно на полигоне "Бурдуны", после чего монгольские военнослужащие продолжат выполнять задачи по уничтожению условного противника на территории своего государства.