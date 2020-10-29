Украинский политик назвал главное достоинство Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский стал первым украинским лидером, который не замечен в коррупции, заявил нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев.

Президент Украины Владимир Зеленский стал первым украинским лидером, который не замечен в коррупции, заявил нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев.

По его словам, достоинство Зеленского заключается в том, что он не ворует. Гетманцев признает, что президенту Украины многого не удалось сделать, но он хотя бы не крадет. Выздоровление всей системы Украины началось "с головы", подчеркивает политик. Однако украинская система сопротивляется изменениям, поэтому приходится вести усиленную борьбу, рассуждает Гетманцев. По его мнению, первые результаты в борьбе с коррупцией и изменения нынешней системы можно будет увидеть через пять лет.