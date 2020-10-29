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10:55   29 Октября 2020
Армия

Встреча глав МИД Азербайджана и Армении в Женеве перенесена на 30 октября

Встреча глав МИД Азербайджана и Армении в Женеве перенесена на 30 октября

Встреча глав МИД Азербайджана и Армении Джейхуна Баграмова и Зограба Мнацаканяна, запланированная на 29 октября, перенесена на пятницу. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации источника, запланированная на сегодня встреча глав МИД Азербайджана и Армении перенесена на завтра. Отмечается, что стороны встретятся для переговоров в Женеве.

27 сентября на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе резко обострился многолетний конфликт Баку и Еревана. Стороны обвинили друг друга в развязывании боевых действий. В результате конфликта погибли не только военнослужащие, но и мирные жители.

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#мид #азербайджан #армения

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