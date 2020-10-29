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10:53   29 Октября 2020
Экономика

Начислять пенсию пожилым россиянам предложили "по рангам"

Начислять пенсию пожилым россиянам предложили "по рангам"

Предложение о "ранговом" начислении пенсии в РФ озвучил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников, пишут "Вести Подмосковья".

По мнению депутата, действующая система с использованием пенсионных баллов является сложной. Из предложения Калашникова следует, что "первый ранг" стоит присудить минимальной пенсии, "второй ранг" — повышенной, и так далее до максимального размера выплаты, сообщает издание "Вести Подмосковья".

Используя определенный перечень показателей, депутат предлагает определять пенсионеров в тот или иной "ранг", которых будет около десяти. Отличием от действующей системы Калашников назвал замену пенсионных коэффициентов на более агрегированные показатели. Индексировать выплаты предлагается также "по рангам".

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#госдума #пенсия #индексация #сергей калашников

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