Начислять пенсию пожилым россиянам предложили "по рангам"

Предложение о "ранговом" начислении пенсии в РФ озвучил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников, пишут "Вести Подмосковья".

Предложение о "ранговом" начислении пенсии в РФ озвучил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников, пишут "Вести Подмосковья".

По мнению депутата, действующая система с использованием пенсионных баллов является сложной. Из предложения Калашникова следует, что "первый ранг" стоит присудить минимальной пенсии, "второй ранг" — повышенной, и так далее до максимального размера выплаты, сообщает издание "Вести Подмосковья".

Используя определенный перечень показателей, депутат предлагает определять пенсионеров в тот или иной "ранг", которых будет около десяти. Отличием от действующей системы Калашников назвал замену пенсионных коэффициентов на более агрегированные показатели. Индексировать выплаты предлагается также "по рангам".