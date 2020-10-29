Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
10:36   29 Октября 2020
Происшествия

Греческий корабль пошел ко дну после столкновения в Эгейском море

Греческий корабль пошел ко дну после столкновения в Эгейском море

Торговое судно Maersk Launceston под флагом Португалии столкнулось с греческим военным кораблем Callisto. Инцидент произошел около острова Саламин.

По данным портала Kathimerini, Callisto выходил из порта, когда ему в корму врезался сухогруз. Столкновение произошло 27 октября в 07:30 по местному времени к юго-востоку от причала порта около города Пирей.

Греческий корабль после удара разрезало на две половины, ему оторвало корму, и он затонул. В ходе спасательной операции удалось эвакуировать большую часть команды военного корабля.

Двух членов экипажа Callisto с травмами доставили в госпиталь. Местная береговая охрана и военные структуры устанавливают обстоятельства происшествия.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#корабль #столкновение #греция #сухогруз #эгейское море

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров