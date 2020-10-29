Греческий корабль пошел ко дну после столкновения в Эгейском море

Торговое судно Maersk Launceston под флагом Португалии столкнулось с греческим военным кораблем Callisto. Инцидент произошел около острова Саламин.

Торговое судно Maersk Launceston под флагом Португалии столкнулось с греческим военным кораблем Callisto. Инцидент произошел около острова Саламин.

По данным портала Kathimerini, Callisto выходил из порта, когда ему в корму врезался сухогруз. Столкновение произошло 27 октября в 07:30 по местному времени к юго-востоку от причала порта около города Пирей.

Греческий корабль после удара разрезало на две половины, ему оторвало корму, и он затонул. В ходе спасательной операции удалось эвакуировать большую часть команды военного корабля.

Двух членов экипажа Callisto с травмами доставили в госпиталь. Местная береговая охрана и военные структуры устанавливают обстоятельства происшествия.