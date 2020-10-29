Петербуржцы смогут посетить МФЦ по предварительной записи с ноября

МФЦ Санкт-Петербурга начнут принимать посетителей по предварительной записи с ноября. Такая мера связана с распространением коронавирусной инфекции.

МФЦ Санкт-Петербурга начнут принимать посетителей по предварительной записи с ноября. Такая мера связана с распространением коронавирусной инфекции.

Всего в Северной столице работают 57 многофункциональных центров. Предварительная запись поможет равномерно распределить поток горожан. Режим сократит время пребывания клиентов в МФЦ. Комфорт и качество выполнения услуги повысятся, а риск заражения COVID-19 будет минимизирован.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов перешел на удаленный формат работы, чтобы предупредить распространение коронавируса. Градоначальник самоизолировался после вероятного контакта с пациентами с COVID-19 для безопасности сотрудников администрации, передает телеканал "360".