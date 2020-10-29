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10:26   29 Октября 2020
Общество

Петербуржцы смогут посетить МФЦ по предварительной записи с ноября

Петербуржцы смогут посетить МФЦ по предварительной записи с ноября

МФЦ Санкт-Петербурга начнут принимать посетителей по предварительной записи с ноября. Такая мера связана с распространением коронавирусной инфекции.

Всего в Северной столице работают 57 многофункциональных центров. Предварительная запись поможет равномерно распределить поток горожан. Режим сократит время пребывания клиентов в МФЦ. Комфорт и качество выполнения услуги повысятся, а риск заражения COVID-19 будет минимизирован.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов перешел на удаленный формат работы, чтобы предупредить распространение коронавируса. Градоначальник самоизолировался после вероятного контакта с пациентами с COVID-19 для безопасности сотрудников администрации, передает телеканал "360".

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#мфц #беглов #коронавирус

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