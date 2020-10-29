Украинская церковь XVII века сгорела в Праге

Объявили публичный сбор пожертвований на восстановление памятника.

Деревянная украинская церковь Святого Михаила XVII века сгорела в парке Кинского в Праге. Представитель пожарных Мартин Кавка уточнил, что сначала загорелась нижняя часть деревянной конструкции церкви, после огонь охватил весь памятник.

«Он был практически полностью уничтожен пожаром, а его башня обрушилась. Изнутри церкви мы вынули несколько баллонов с пропан-бутаном под давлением и охладили», — добавил пражский пожарный.

С огнем боролись шесть бригад пожарных. Жертв и пострадавших нет, продолжил Кавка. К месту случившегося приехали следователи, чтобы выяснить причины возгорания. Городской советник по вопросам культуры Гана Тржештикова заявила о запуске сбора денег для восстановления сгоревшей церкви Святого Михаила.

Информацию подтвердил и посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис. По его словам, публичный сбор пожертвований на реставрацию памятника начнется в четверг, 29 октября.

Деревянную православную церковь Святого Михаила построили во второй половине XVII века на Украине. Спустя почти три века — в первой половине ХХ — церковь разобрали и перевезли в парк Кинского, считающийся одним из красивейших садов Праги, который выбирают для отдыха большинство чехов.

Так украинская церковь Святого Михаила вошла в коллекцию Этнографического музея, который знакомит людей с традиционной народной культурой исторических регионов Чехии. Памятник культуры выполнили в типичном для Украины бойковском стиле с элементами народного барокко.

Длина церкви Святого Михаила не превышала 14 метров, а ширина — восьми. Башня — около 17 метров. С 2008 года православные встречались в храме, чтобы помолиться.