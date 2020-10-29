Названы факторы, резко повышающие риск развития инсульта

Сегодня отмечается Всемирный день борьбы с инсультом. Доктор медицинских наук Андрей Чупин перечислил условия, при которых у человека резко возрастает риск развития заболевания.

Сегодня отмечается Всемирный день борьбы с инсультом. Доктор медицинских наук Андрей Чупин перечислил условия, при которых у человека резко возрастает риск развития заболевания.

До 50 лет инсульт чаще случается у мужчин, потому что они имеют больше вредных привычек, например, курят. Они также больше подвержены эмоциональным всплескам и тяжело реагируют на неудачи.

В первую очередь инсульт может спровоцировать высокое артериальное давление и повышенный уровень холестерина. Риск сильно возрастает, если человек имеет все перечисленные факторы, уточнил Чупин. Сахарный диабет также увеличивают возможность инсульта.