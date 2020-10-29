Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
10:10   29 Октября 2020
Общество

Названы факторы, резко повышающие риск развития инсульта

Названы факторы, резко повышающие риск развития инсульта

Сегодня отмечается Всемирный день борьбы с инсультом. Доктор медицинских наук Андрей Чупин перечислил условия, при которых у человека резко возрастает риск развития заболевания.

До 50 лет инсульт чаще случается у мужчин, потому что они имеют больше вредных привычек, например, курят. Они также больше подвержены эмоциональным всплескам и тяжело реагируют на неудачи.

В первую очередь инсульт может спровоцировать высокое артериальное давление и повышенный уровень холестерина. Риск сильно возрастает, если человек имеет все перечисленные факторы, уточнил Чупин. Сахарный диабет также увеличивают возможность инсульта.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#инсульт #риск #чупин

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров