Названы симптомы "долгоиграющего" коронавируса

Британские ученые из Королевского колледжа Лондона рассказали, какие признаки могут свидетельствовать о высоком риске продолжительного течения коронавируса.

Британские ученые из Королевского колледжа Лондона рассказали, какие признаки могут свидетельствовать о высоком риске продолжительного течения коронавируса.

Исследователи отметили, что многие пациенты, инфицированные COVID-19, болеют неделями или даже месяцами. Соответствующий препринт научной статьи опубликован на портале medrxiv. По словам ученых, такие случаи трудно изучать, поскольку не всем больным правильно ставят диагноз из-за нетипичных симптомов или проблем с анализами.

В исследовании участвовали более четырех тысяч пациентов с COVID-19 из Швеции, Британии и США. Их попросили записывать симптомы в специальном приложении. Выяснилось, что у 558 человек признаки коронавируса наблюдались на протяжении четырех недель. Именно такой порог ученые определили как случай "продолжительного COVID-19". У 189 человек симптомы не исчезали в течение восьми недель, а еще 95 человек отметили, что даже спустя три месяца полностью не выздоровели.

Ученые установили, что те пациенты, у которых в первую неделю болезни отмечалось одновременно более пяти симптомов — усталость, головная боль, одышка, боль в горле и потеря обоняния — имели более высокую вероятность развития "продолжительного коронавируса".

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