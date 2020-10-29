Американский порноактер Хуан Мелесио решил уйти в политику

Американский 42-летний порноактер Хуан Мелесио, который является открытым геем, решил податься в политику. Об этом сообщает издание Miami New Times.

Американский 42-летний порноактер Хуан Мелесио, который является открытым геем, решил податься в политику. Об этом сообщает издание Miami New Times.

Согласно информации издания, 42-летний актер фильмов для взрослых решил баллотироваться в городской совет Уилтон-Мэнорса. Мужчина считает, что его профессия не должна влиять на впечатление о нем. Порноактеры живут такой же жизнью, как и обыкновенные граждане Соединенных Штатов, объяснил мужчина.

Хуан Мелесио также является представителем ЛГБТ-сообщества. Он призвал граждан США голосовать за него, чтобы избавиться от вранья и лицемерия. Люди уже устали от поведения привычных политиков, подчеркнул порноактер.