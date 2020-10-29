Заседание по искам экс-акционеров компании ЮКОС состоится 30 октября

Российская сторона направила в Верховный суд Нидерландов прошение о приостановке исполнения постановлений по делу бывших акционеров компании ЮКОС.

Российская сторона направила в Верховный суд Нидерландов прошение о приостановке исполнения постановлений по делу бывших акционеров компании ЮКОС.

По словам российского уполномоченного представителя при ЕСПЧ Михаила Гальперина, слушания по назревшему вопросу пройдут 30 октября текущего года.

Стоит отметить, что в июне 2020 года Верховный суд Нидерландов признал законной кассационную жалобу России на постановление Апелляционного суда Гааги по делу о выплате бывшим акционерам фирмы ЮКОС компенсации в размере 57 млрд долларов США.