Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
9:53   29 Октября 2020
Политика

Заседание по искам экс-акционеров компании ЮКОС состоится 30 октября

Заседание по искам экс-акционеров компании ЮКОС состоится 30 октября

Российская сторона направила в Верховный суд Нидерландов прошение о приостановке исполнения постановлений по делу бывших акционеров компании ЮКОС.

По словам российского уполномоченного представителя при ЕСПЧ Михаила Гальперина, слушания по назревшему вопросу пройдут 30 октября текущего года.

Стоит отметить, что в июне 2020 года Верховный суд Нидерландов признал законной кассационную жалобу России на постановление Апелляционного суда Гааги по делу о выплате бывшим акционерам фирмы ЮКОС компенсации в размере 57 млрд долларов США.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#суд #нидерланды #юкос

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров