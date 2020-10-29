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9:52   29 Октября 2020
Политика

Журналисты WSJ сообщили о "российском источнике компромата" на Трампа

Журналисты WSJ сообщили о "российском источнике компромата" на Трампа

Издание The Wall Street Journal сообщило о еще одном "российском источнике", который предоставил компромат на главу США Дональда Трампа, передает Федеральное агентство новостей.

Американская газета утверждает, что уроженка Перми Ольга Галкина работала на Кипре в компании XBT Holding, которая принадлежит российскому предпринимателю Алексею Губареву. Она назвала бизнесмена экспертом по хакерским атакам и заявила, что тот "работает на российские спецслужбы". Также Галкина якобы переложила ответственность за взлом почты Демократического национального комитета на компанию Webzila.

The Wall Street Journal полагает, что между XBT Holding и Галкиной произошел конфликт. Она предоставила материал о "вовлеченности Webzilla и Губарева" после увольнения в 2016 году.

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#сша #выборы #трамп

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