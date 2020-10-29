Автора скандальной статьи в газете The New York Times Майлза Тейлора стоит привлечь к ответственности. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Автора скандальной статьи в газете The New York Times Майлза Тейлора стоит привлечь к ответственности. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Тейлор являлся руководителем аппарата сотрудников Министерства внутренней безопасности (МВБ) США. Он же стал автором материала в газете The New York Times, где содержалась информация о саботаже ряда решений Трампа.

Американский лидер объяснил, что не знает лично Тейлора, но его необходимо привлечь к ответственности. Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни назвала Тейлора "недовольным экс-сотрудником низшего звена, трусом, который предпочел утечку информации действиям".