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8:41   29 Октября 2020
Политика

Американцы стали призывать людей к голосованию с помощью медицинских масок

Американцы стали призывать людей к голосованию с помощью медицинских масок

Некоторые граждане США начали использовать свои медицинские маски, чтобы выразить политическую позицию на грядущих президентских выборах. Об этом сообщил ТАСС.

Согласно данным издания, часть американцев с помощью таких масок пытается призвать своих сограждан принять участие в выборах. Обычно на них пишут слово "Голосуй". Такие маски пользуются большой популярностью в Нью-Йорке.

"Я думаю, это самые важные выборы за всю мою жизнь. Мы все должны прийти и выразить свою позицию, чтобы произошли изменения" — сказала корреспонденту ТАСС женщина, которая стояла в очереди на досрочное голосование.

Однако американцы используют медицинские маски, не только чтобы призывать остальных к голосованию, но и для того, чтобы выразить свое мнение насчет конкретного кандидата. Например, в Нью-Йорке чаще достается действующему президенту США республиканцу Дональду Трампу.

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#сша #голосование #маска

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