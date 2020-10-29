Американцы стали призывать людей к голосованию с помощью медицинских масок

Некоторые граждане США начали использовать свои медицинские маски, чтобы выразить политическую позицию на грядущих президентских выборах. Об этом сообщил ТАСС.

Некоторые граждане США начали использовать свои медицинские маски, чтобы выразить политическую позицию на грядущих президентских выборах. Об этом сообщил ТАСС.

Согласно данным издания, часть американцев с помощью таких масок пытается призвать своих сограждан принять участие в выборах. Обычно на них пишут слово "Голосуй". Такие маски пользуются большой популярностью в Нью-Йорке.

"Я думаю, это самые важные выборы за всю мою жизнь. Мы все должны прийти и выразить свою позицию, чтобы произошли изменения" — сказала корреспонденту ТАСС женщина, которая стояла в очереди на досрочное голосование.

Однако американцы используют медицинские маски, не только чтобы призывать остальных к голосованию, но и для того, чтобы выразить свое мнение насчет конкретного кандидата. Например, в Нью-Йорке чаще достается действующему президенту США республиканцу Дональду Трампу.