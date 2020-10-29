Тестовые площадки для дронов-курьеров начнут разрабатывать в Москве

Тестовые зоны для дронов могут появиться не только в Москве, но и в Ханты-Мансийском автономном округе, Томской области и Южном федеральном округе, передают "Ведомости".

Тестовые зоны для дронов могут появиться не только в Москве, но и в Ханты-Мансийском автономном округе, Томской области и Южном федеральном округе, передают "Ведомости".

Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы совместно с разработчиками дронов занимаются получением разрешения на начало работ по строительству тестовых площадок для использования дронов, которые будут доставлять товары. Первая такая зона может появиться в инновационном центре "Сколково".

"До конца этого года мы надеемся получить одобрение на старт работ и в следующем году начать разрабатывать программу ЭПР, требования к площадкам, участникам, их квалификациям и технологиям, методам подтверждения соответствия", — рассказал руководитель ассоциации "Аэронет" Глеб Бабинцев.

Первые пробные полеты дронов планируют осуществить только в конце 2021 года начале 2022 года, так как все предыдущее время будет посвящено подготовкой необходимых документов. Внести изменения необходимо и в законодательство, отметил Бабинцев.