СМИ: отсрочку по налогам для бизнеса планируют продлить на полгода

Российские власти планируют сохранить меры поддержки для ряда предпринимателей. О продлении налоговых каникул для малого и среднего бизнеса могут объявить в ближайшее время.

Российские власти планируют сохранить меры поддержки для ряда предпринимателей. О продлении налоговых каникул для малого и среднего бизнеса могут объявить в ближайшее время.

Как отмечено в протоколе совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова, предложено предоставить отсрочку предприятиям до 1 апреля 2021 года по уплате большей части налогов (за исключением НДС и платежей самозанятых) и страховых взносов за март и I квартал 2020 года, пишут "Известия".

Минувшей весной эту меру ввели в качестве антикризисной для 12 сфер предпринимательства. Теперь каникулы хотят сохранить для части из них. Отсрочку могут получить общепит, салоны красоты, спортивные и культурные учреждения, предприятия бытовых услуг. Поддержку предоставят тем компаниям, которые восстановились значительно хуже остальных.