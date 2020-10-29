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6:36   29 Октября 2020
Политика

Спецслужбы США вызывали на допрос журналиста из России

Спецслужбы США вызывали на допрос журналиста из России

Американские спецслужбы вновь допросили в аэропорту Нью-Йорка журналиста телеканала RT Константина Рожкова, сообщило в Facebook российское посольство в Вашингтоне.

В российском ведомстве осудили действия Соединенных Штатов. Дипломаты назвали этот жест "очередной провокацией" со стороны американских спецслужб против российского журналиста.

Корреспондент канала RT Рожков накануне сообщил, что подвергся в аэропорту Нью-Йорка допросу со стороны силовых структур США. Почти час он отвечал на вопросы о профессиональной журналистской деятельности.

Российский журналист покидал территорию Соединенных Штатов после того, как завершил работу над документальным фильмом о грядущих президентских выборах в стране.

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