Посол РФ в США ответил на заявление Вашингтона о размещении РСМД в Европе

Размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) США на территории Европы приведет к повышению конфронтационного потенциала, сообщил российский посол Анатолий Антонов.

Размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) США на территории Европы приведет к повышению конфронтационного потенциала, сообщил российский посол Анатолий Антонов.

Антонов сделал данное заявление в ответ на высказывание помощника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена о готовности разместить РСМД на территории Европы для сдерживания России. По мнению посла РФ в США, потенциальные планы Белого дома несут угрозу региональной и глобальной безопасности и могут привести к повышению конфронтации.

Дипломат также подчеркнул, что если Вашингтон заинтересован в контроле над вооружениями, то им необходимо ознакомиться с инициативой президента России Владимира Путина, который 26 октября перечислил шаги по деэскалации ситуации в Европе во время прекращения действия ДРСМД.