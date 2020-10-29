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5:53   29 Октября 2020
Общество

Служба занятости Петербурга поможет предприятиям обучить сотрудников

Служба занятости Петербурга поможет предприятиям обучить сотрудников

Служба занятости населения в Санкт-Петербурге поможет обучить сотрудников для предприятий. После окончания пандемии коронавируса бизнес будет нуждаться в эффективных кадрах.

Опережающим обучением решили воспользоваться разные предприятия. В результате около 900 сотрудников смогут повысить квалификацию в 2020 году. Подробностями поделились в пресс-службе городской администрации.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов напомнил, что стабильный рост экономики и повышение уровня жизни петербуржцев являются сейчас главными целями. На данный момент в процессе подготовки уже третий пакет документов с мерами поддержки бизнеса.

Предпринимателям Северной столицы предоставят помощь в виде налоговых льгот. Помимо этого, город окажет образовательную и интеллектуальную поддержку. Городская Служба занятости населения открыла для бизнеса возможность опережающего обучения сотрудников в виде государственной программы "Содействие занятости населения в Санкт-Петербурге".

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