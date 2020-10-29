Трамп охотно поддержал идею отправки Пелоси на Марс

Президент США Дональд Трамп во время митинга в Аризоне предложил первой на Марс отправить женщину. Сторонники американского лидера подыграли ему и выдвинули кандидатуру.

Президент США Дональд Трамп во время митинга в Аризоне предложил первой на Марс отправить женщину. Сторонники американского лидера подыграли ему и выдвинули кандидатуру.

Трамп констатировал, что США станут первой страной, которая отправит на Луну женщину. В связи с этим он решил пошутить и предложил направить и на Марс представительницу прекрасного пола. Президент обратился к сторонникам за одобрением, после чего рассмеялся.

"Он сказал: "Пусть это будет Нэнси Пелоси". Это прекрасно. Кто это сказал? Это просто замечательно. Взгляните на этого парня! Я этого не говорил! Я просто повторил. Спасибо [за такую идею]. Она замечательная. Вы профессиональный юморист?" — заявил Трамп.

Спикер Палаты представителей Конгресса демократ Нэнси Пелоси и республиканец Дональд Трамп неоднократно демонстрировали друг другу свою неприязнь. В начале следующего месяца, 3 ноября, в США пройдут всеобщие выборы.