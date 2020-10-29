ВВС США перехватили гражданский самолет над Аризоной во время визита Трампа

Истребителю F-16 пришлось выпустить предупредительную ракету, так как экипаж самолета-нарушителя не выходил на связь. Воздушное пространство над Аризоной было временно закрыто.

Истребителю F-16 пришлось выпустить предупредительную ракету, так как экипаж самолета-нарушителя не выходил на связь. Воздушное пространство над Аризоной было временно закрыто.

Полеты над городом Буллхед-Сити были запрещены из-за приезда президента США Дональда Трампа на предвыборный митинг. Когда в небе появился посторонний самолет, на его перехват поднялся истребитель F-16, сообщило Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) в Twitter.

"F-16 НОРАД приблизительно в 14:00 по местному времени проследил за самолетом авиации общего назначения, который не поддерживал связь с диспетчерами и без разрешения оказался в зоне временного ограничения полетов над городом Буллхед-Сити в Аризоне", — заявили в ведомстве.

Экипаж гражданского самолета вышел на связь с военными после сигнальной ракеты. Нарушитель в сопровождении F-16 без инцидентов покинул запрещенную зону.