Посольство РФ ответило шуткой на слухи о "российских военных" в Каталонии

Испанские СМИ заявили о "российском следе" в каталонском кризисе. Российское посольство в Мадриде в шуточной форме ответило на эти утверждения.

Испанские СМИ заявили о "российском следе" в каталонском кризисе. Российское посольство в Мадриде в шуточной форме ответило на эти утверждения.

Ответ иностранным журналистам был написан на испанском языке. В посольстве пошутили, что информация СМИ о якобы прибытии в Каталонии 10 тысяч российских военных является неполной. В российском дипведомстве предложили добавить к этой цифре еще пару нулей.

"...войска должны быть переброшены на самолетах "Муха" и "Чато", собранных в Каталонии во время гражданской войны и спрятанных в безопасном месте <...> до получения через эти публикации зашифрованного приказа действовать", — говорится в сообщении.

Несколько испанских СМИ ранее заявили, что во время событий 2017 года в Каталонии некие россияне "предложили" бывшему главе правительства автономии направить в регион 10 тысяч солдат. СМИ ссылаются на барселонского судью, который занимается расследованием выделения государственных средств на сепаратистский процесс в Каталонии.