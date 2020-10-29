Доцент РАНХиГС Сазонова раскрыла перспективы расследования дела MH17

Проблема с оценкой доказательств стала одним из ключевых факторов отсутствия успехов в расследовании судом Нидерландов дела о крушении в 2014 году рейса MH17 над Украиной.

Проблема с оценкой доказательств стала одним из ключевых факторов отсутствия успехов в расследовании судом Нидерландов дела о крушении в 2014 году рейса MH17 над Украиной.

Такую точку зрения высказала доцент РАНХиГС и юрист-международник Кира Сазонова в интервью Федеральному агентству новостей. Отвечая на вопрос о перспективах следственного процесса в Скипхоле, эксперт отметила, что неподтвержденные сведения, меняющиеся показания свидетелей, фрагменты загадочных переписок и фотомонтаж на снимках — факторы, которые тормозят расследование трагедии шестилетней давности.

"К числу весьма прискорбных обстоятельств можно также отнести то, что Россию с самого начала отстранили от участия в процессе, хотя она неоднократно высказывала желание помочь", — добавила Сазонова.

Уголовный судебный процесс по делу крушения MH17 начался 9 марта 2020 года в Нидерландах. Заседания проходят в судебном комплексе "Схипхол".