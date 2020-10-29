Трамп указал на отсутствие свободы прессы в Соединенных Штатах

Действующий президент США Дональд Трамп считает, что пресса в стране коррумпирована и не имеет свободы. Об этом он написал у себя в Twitter.

Действующий президент США Дональд Трамп считает, что пресса в стране коррумпирована и не имеет свободы. Об этом он написал у себя в Twitter.

Глава Белого дома уточнил, что сейчас американская пресса замалчивает информацию о многих событиях или же публикует заранее сфабрикованные новости.

"За последние две недели мы узнали так много о том, насколько коррумпированы наши СМИ, а теперь и крупные технологические компании - и возможно, даже хуже", — отметил Трамп.

Он также подчеркнул, что американские СМИ и крупные технологические компании "не освещают коррумпированность" кандидата на пост президента США от Демократической партии Джозефа Байдена. Лидер США считает необходимым отозвать в Соединенных Штатах закон, который обеспечивает защиту интернет-компаниям от судебных исков за манипуляции с пользовательским контентом.