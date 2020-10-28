Шугалея и Суэйфана в следующем месяце могут освободить и вернуть в РФ — ТАСС

Сотрудники Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей и Самер Суэйфан могут вернуться в Россию уже в ноябре этого года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

Сотрудники Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей и Самер Суэйфан могут вернуться в Россию уже в ноябре этого года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

Согласно данным источника, похищенные в мае прошлого года сотрудники ФЗНЦ в настоящий момент не находятся в подконтрольной Правительству национального согласия (ПНС) Ливии тюрьме "Митига", где их незаконно удерживали больше года.

"Если все сложится удачно, то россиян могут освободить и передать РФ уже в следующем месяце", — уточнил он.

Вероятно, боевики перевели Шугалея и Суэйфана из "Митиги" на другой объект, чтобы попытаться скрыть следы издевательств над россиянами, которые находятся в состоянии морального и физического истощения, предоставив им минимальную медицинскую помощь.

Максим Шугалей и Самер Суэйфан отправились в Ливию, чтобы провести там социологическое исследование. При себе они имели все необходимые документы и официально пересекли границу страны. Сотрудники ФЗНЦ заранее предупредили ПНС Ливии о проведении работ на территории североафриканского государства. Несмотря на это, в ночь с 16 на 17 мая 2019 года их незаконно похитили и поместили в тюрьму "Митига". Никаких официальных обвинений им до сих пор не предъявили.