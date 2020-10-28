Оперштаб сообщил о смерти еще 66 пациентов с COVID-19 за сутки в Москве

Общее число умерших пациентов с COVID-19 в Москве достигло 6 644 человек. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Общее число умерших пациентов с COVID-19 в Москве достигло 6 644 человек. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Еще 66 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в столице России, по данным оперативного штаба. Накануне сообщалось о смерти 75 человек с коронавирусом. Подробная информация о COVID-19 в Российской Федерации опубликована на портале стопкоронавирус.рф.