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23:27   28 Октября 2020
Общество

Оперштаб сообщил о смерти еще 66 пациентов с COVID-19 за сутки в Москве

Оперштаб сообщил о смерти еще 66 пациентов с COVID-19 за сутки в Москве

Общее число умерших пациентов с COVID-19 в Москве достигло 6 644 человек. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Еще 66 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в столице России, по данным оперативного штаба. Накануне сообщалось о смерти 75 человек с коронавирусом. Подробная информация о COVID-19 в Российской Федерации опубликована на портале стопкоронавирус.рф.

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#пандемия #коронавирус #COVID-19

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