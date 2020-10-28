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23:21   28 Октября 2020
Общество

Меркель объявила о введении повторного карантина в Германии из-за COVID-19

Меркель объявила о введении повторного карантина в Германии из-за COVID-19

Общенациональный карантин в Германии будет введен со 2 ноября из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщила канцлер Ангела Меркель.

Данное заявление немецкий лидер сделала во время пресс-конференции в Берлине. Согласно решению властей, на территории Германии будут закрыты кинозалы, театры, фитнес-клубы, а также салоны красоты. Кроме того гражданам запрещается собираться компаниями более десяти человек вне дома.

Новые ограничительные меры продлятся в течение месяца. Следующее решение будет принято в зависимости от ситуации с COVID-19 в стране. Отмечается, что детские сады и школьные учреждения будут работать при соблюдении "улучшенных гигиенических требований".

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#меркель #германия #карантин

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