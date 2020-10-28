Макрон: общенациональный карантин во Франции будет введен с 30 октября

Общенациональный карантин во всей Франции будет введен с 30 октября. Он продлится до 1 декабря. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон.

Общенациональный карантин во всей Франции будет введен с 30 октября. Он продлится до 1 декабря. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон.

Вторая волна пандемии коронавирусной инфекции во Франции будет еще тяжелее первой, по мнению президента страны.

"Я решил, что с пятницы будет восстановлен режим самоизоляциии, который ранее помогал сдерживать вирус", — заявил Макрон.

Соответствующая мера "будет действовать на всей территории" страны, отметил глава государства. Он добавил, что с 30 октября во Франции будут временно закрыты все заведения общепита, а также некоторые коммерческие предприятия.