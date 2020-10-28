Блогер Манукян назвал причину возможного освобождения Шугалея и Суэйфана

Фильмы "Шугалей" и "Шугалей-2" могут повлиять на возможное освобождение социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана из ливийской тюрьмы. Об этом заявил член ОП РФ Вадим Манукян.

Фильмы "Шугалей" и "Шугалей-2" могут повлиять на возможное освобождение социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана из ливийской тюрьмы. Об этом заявил член ОП РФ Вадим Манукян.

Ранее в издании Bloomberg появилась информация о вероятном возвращении социологов Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея и Самера Суэйфана в Россию. Они больше года находятся в тюрьме "Митига", которая контролируется боевиками Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. По словам журналистов, на данное решение могли повлиять переговоры с Москвой, передает Федеральное агентство новостей.

По мнению эксперта комиссии по СМИ Общественной палаты (ОП) РФ Вадима Манукяна, на возможное освобождение ученых могли повлиять фильмы об их судьбе.

"Вероятно, триполитанским "властям" тоже не пришлось по нраву, что их называют террористическими", — сказал Манукян.

Манукян также выразил надежду, что информация американского издания окажется правдивой и российские ученые вернутся на родину, где их с нетерпением ждут родные, близкие и коллеги.