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21:20   28 Октября 2020
Политика

Байден воспользовался правом досрочно проголосовать на всеобщих выборах США

Байден воспользовался правом досрочно проголосовать на всеобщих выборах США

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден вместе с супругой Джилл посетил избирательный участок в штате Делавер. Об этом сообщили местные телеканалы.

Джо Байден выступил с предвыборной речью в городе Уилмингтон, в ходе которой сообщил, что планирует проголосовать сразу же после выступления. Он исполнил свой гражданский долг в одноразовой защитной маске, а его жена — в тряпичной черной.

"Я намерен сделать то, что, надеюсь, сделаете и вы. Я выйду из здания и проголосую", — заявил Байден.

Кандидат в вице-президенты США от Демократической партии Камала Харрис 26 октября объявила, что проголосовала на выборах, где именно, она не уточнила. Всеобщий день голосования в США пройдет 3 ноября, граждане могут отдать свои голоса досрочно.

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