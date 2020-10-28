Байден воспользовался правом досрочно проголосовать на всеобщих выборах США

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден вместе с супругой Джилл посетил избирательный участок в штате Делавер. Об этом сообщили местные телеканалы.

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден вместе с супругой Джилл посетил избирательный участок в штате Делавер. Об этом сообщили местные телеканалы.

Джо Байден выступил с предвыборной речью в городе Уилмингтон, в ходе которой сообщил, что планирует проголосовать сразу же после выступления. Он исполнил свой гражданский долг в одноразовой защитной маске, а его жена — в тряпичной черной.

"Я намерен сделать то, что, надеюсь, сделаете и вы. Я выйду из здания и проголосую", — заявил Байден.

Кандидат в вице-президенты США от Демократической партии Камала Харрис 26 октября объявила, что проголосовала на выборах, где именно, она не уточнила. Всеобщий день голосования в США пройдет 3 ноября, граждане могут отдать свои голоса досрочно.