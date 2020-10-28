21:05 28 Октября 2020Общество
Украинцам рекомендуют есть свежее сало от коронавируса
Сало поможет украинцам в борьбе с коронавирусом. Такое мнение выразила украинский диетолог Людмила Гончарова.
Сало поможет украинцам в борьбе с коронавирусом. Такое мнение выразила украинский диетолог Людмила Гончарова.
Она считает, что в межсезонье именно сало снабдит организм необходимыми жирами. Эксперт подчеркнула, что целебные свойства сохраняются только в свежем продукте, который не подвергался термической обработке. Не стоит также рассчитывать на пользу от соленого или копченого сала. Об этом пишет "Лента.ру".
Украинцам предлагают делать салат из сала. К листовому салату и зелени необходимо добавить порезанный тонкими кусочками продукт и смешать, поделилась рецептом диетолог.