Украинцам рекомендуют есть свежее сало от коронавируса

Сало поможет украинцам в борьбе с коронавирусом. Такое мнение выразила украинский диетолог Людмила Гончарова.

Сало поможет украинцам в борьбе с коронавирусом. Такое мнение выразила украинский диетолог Людмила Гончарова.

Она считает, что в межсезонье именно сало снабдит организм необходимыми жирами. Эксперт подчеркнула, что целебные свойства сохраняются только в свежем продукте, который не подвергался термической обработке. Не стоит также рассчитывать на пользу от соленого или копченого сала. Об этом пишет "Лента.ру".

Украинцам предлагают делать салат из сала. К листовому салату и зелени необходимо добавить порезанный тонкими кусочками продукт и смешать, поделилась рецептом диетолог.