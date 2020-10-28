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20:59   28 Октября 2020
Политика

Новый премьер Японии считает приоритетным диалог с США

Новый премьер Японии считает приоритетным диалог с США

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга намерен опираться на союз с США в отношениях со странами прилегающего региона. Об этом он заявил на своей первой программной речи в парламенте.

Суга назвал отношения Токио и Вашингтона главной осью дипломатии и политики Японии в сфере обеспечения безопасности. Он надеется построить "свободный и открытый" Индо-Тихоокеанский регион.

Новый премьер отметил, что отношения Китая и Японии являются крайне важными для региона. Суга намерен сотрудничать с КНР "по общим проблемам". Он также выразил готовность без предварительных условий провести встречу с главой КНДР Ким Чен Ыном.

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#сша #япония #есихидэ суга

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