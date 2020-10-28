ФАН запустил кампанию в поддержку Рошаля и врачей России

Журналисты Федерального агентства новостей начали кампанию в поддержку врача Леонида Рошаля. Присоединиться к акции может любой желающий.

Журналисты Федерального агентства новостей начали кампанию в поддержку врача Леонида Рошаля. Присоединиться к акции может любой желающий.

Доктор медицины отказывается обращаться в суд из-за оскорблений со стороны блогера Алексея Навального и его соратника Владимира Милова. Они набросились на профессора за то, что он вступился за омских врачей, спасших жизнь главе ФБК (иноагент). На сторону Рошаля встали российские врачи, общественники и деятели культуры. Федеральное агентство новостей предлагает читателям направить в редакцию письма со словами поддержки. Позже они будут размещены на сайте издания и переданы педиатру.

Леонид Рошаль много лет возглавлял Московский НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, занимает пост президента Национальной медицинской палаты РФ. Он спас десятки детей, пострадавших в результате терактов, военных действий, природных катаклизмов. В апреле 2020-го доктор был удостоен звания Героя Труда России.