Огневые позиции ВС Азербайджана подверглись мощным атакам армии Карабаха
Солдаты Армии обороны Нагорно-Карабахской Республики нанесли ответный удар по огневым точкам азербайджанских войск в регионе, заявили в военном ведомстве НКР.
Обстрелы армией Азербайджана ряда населенных пунктов Нагорного Карабаха, в том числе столицы НКР Степанакерта и города Шуши, продолжались в течение всего дня в среду, 28 октября. Согласно информации, предоставленной армией обороны Карабаха, азербайджанскими военнослужащими были применены реактивные системы залпового огня "Смерч".
Солдаты войск Карабаха предприняли ряд ответных ударов по позициям армии Азербайджана в глубине удерживаемых территорий, ликвидировав несколько огневых точек азербайджанцев, уточняется в сообщении.
"В результате соразмерных действий Армии обороны огневые точки, находившиеся в глубине территории противника, подавлены", — рассказали в армии обороны Нагорного Карабаха.