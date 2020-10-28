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20:52   28 Октября 2020
Армия

Огневые позиции ВС Азербайджана подверглись мощным атакам армии Карабаха

Огневые позиции ВС Азербайджана подверглись мощным атакам армии Карабаха

Солдаты Армии обороны Нагорно-Карабахской Республики нанесли ответный удар по огневым точкам азербайджанских войск в регионе, заявили в военном ведомстве НКР.

Обстрелы армией Азербайджана ряда населенных пунктов Нагорного Карабаха, в том числе столицы НКР Степанакерта и города Шуши, продолжались в течение всего дня в среду, 28 октября. Согласно информации, предоставленной армией обороны Карабаха, азербайджанскими военнослужащими были применены реактивные системы залпового огня "Смерч".

Солдаты войск Карабаха предприняли ряд ответных ударов по позициям армии Азербайджана в глубине удерживаемых территорий, ликвидировав несколько огневых точек азербайджанцев, уточняется в сообщении.

"В результате соразмерных действий Армии обороны огневые точки, находившиеся в глубине территории противника, подавлены", — рассказали в армии обороны Нагорного Карабаха.

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