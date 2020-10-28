МИД РФ озвучил ожидания от президентских выборов в США

Россия не делает никаких прогнозов и ставок на результаты президентских выборов в США. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Россия не делает никаких прогнозов и ставок на результаты президентских выборов в США. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Кандидат в президенты США демократ Джозеф Байден ранее заявил, что Россия больше чем другие страны пытается оказать влияние на грядущие американские выборы.

"Ставки делают на тотализаторе. А мы не делаем никаких ставок ни на кого. Во-первых, по той причине, что мы работаем, ориентируясь строго и исключительно на интересы собственной безопасности, предпринимаем шаги, которые свидетельствует о предельно ответственном подходе к обеспечению глобальной безопасности и стабильности", — заявил Рябков РИА Новости.

Он отметил, что Москва готова работать с любым победителем президентских выборов в США. Определение президента — это внутреннее дело американцев, заявил российский дипломат.