Российский истребитель, разрабатываемый в рамках проекта ПАК ДП, будет совершенным. К такому мнению пришли эксперты американского издания The National Interest.

Российский истребитель, разрабатываемый в рамках проекта ПАК ДП, будет совершенным. К такому мнению пришли эксперты американского издания The National Interest.

Воздушная машина ПАК ДП, которая также известна как МиГ-41, находилась в стадии проектировании еще в 2018 году, рассказал генеральный директор компании "МиГ" Илья Тарасенко, передает российское интернет-издание "ПолитРоссия".

Отмечается, что базой для нового истребителя послужил отечественный перехватчик МиГ-31, который будет по многим характеристикам проигрывать ПАК ДП. Новый истребитель сможет набирать куда большую скорость, чем предшественник, считает автор статьи Марк Эпископос.

"МиГ-41 также выдержит и гораздо большие высоты. Российские военные комментаторы уверены, что ПАК ДП сможет достичь ближнего космоса", — отметил Эпископос.

По словам журналиста, новый сможет осуществлять полеты в беспилотном режиме. ПАК ДП будет также эффективен в борьбе с гиперзвуковыми целями, уверен он.