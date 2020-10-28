В Новой Зеландии напугали избирателей россиянином, «крадущим голоса»

Персонаж вирусного ролика «Россиянин Виктор» погрозил новозеландцем украсть их выборы, если они не проголосуют. И явка повысилась!

«Россиянин Виктор» на фоне постапокалиптического пейзажа с козой и красной «семеркой» стал лицом выборов в Новой Зеландии. Вымышленный персонаж в серии предвыборных роликов призывает новозеландцев, проживающих за пределами страны, проголосовать — иначе он украдет их голоса.

Автор провокационных видео и глава организации «Каждый голос киви важен» (киви — национальное прозвище новозеландцев в честь птицы — национального символа) социолог Трейси Ли объяснила свою идею просто: пассивностью миллионной новозеландской диаспоры, живущей вне страны, могут воспользоваться другие страны — например, Россия, уже обвиненная Демократической партией США в «краже голосов у Хиллари Клинтон» и «сговоре с Дональдом Трампом».

Всего в Новой Зеландии имеют право голоса 3,8 миллиона граждан, а потому выбор мигрировавших так важен.

«Каждый голос киви важен» добились поставленной цели: «Виктор» заставил граждан задуматься о политической инертности. Явка на выборах немного повысилась, составив 82,5%: годом ранее этот показатель был 79,8%.

«Ничего особенного, просто небольшое безвредное вмешательство в новозеландские выборы. Вы тоже должны попробовать!» — говорит «Виктор» в одном из роликов.

Парадоксально, но несмотря на высокий уровень жизни, отток населения в стране приличный — тысячи граждан ежегодно уезжают в соседнюю Австралию и более удаленные места вроде США, Европы и Азии.

Основные причины переезда прозаичны: местные жалуются на небольшие зарплаты, высокие цены, недостаточные возможности для карьерного роста, низкий уровень школьного образования и... скуку. Новая Зеландия знаменита великолепными пейзажами, но не развлечениями.

Новозеландские выборы Ли сравнивает с корпоративной культурой: мол, пора устроить «мозговой штурм» и определить будущее своей страны.

«Точно так же, как "интеллектуальное разнообразие" признается преимуществом для советов директоров, мы выиграем от разнообразия мышления наших избирателей. Их видение Новой Зеландии носит долгосрочный характер, как и проблемы, с которыми мы сталкиваемся как нация. Пришло время взглянуть в лицо нашему будущему как команде из шести миллионов человек», — призывает Ли.

Социолог предполагает, что когда-нибудь Новая Зеландия может рассмотреть вопрос о назначении «министра по делам диаспоры» — такая должность существует в Ирландии с 2014 года, хотя голосовать ирландской диаспоре из-за рубежа не разрешается. Женщина знает о миграции не понаслышке: она вернулась на родину спустя 15 лет, проведенных в Нью-Йорке, Шанхае и Амстердаме. И везде новозеландка голосовала, в отличие от подавляющего количества новозеландских мигрантов.

«Всемирные киви [имеются в виду новозеландцы, уехавшие в другие страны на ПМЖ — прим. ред.] имеют уникальную и полезную перспективу. Они составляют четверть нашего населения с высшим образованием. Как граждане Новой Зеландии, они были подвержены воздействию различных других политических систем, культур и рабочих мест», — пишет Ли в статье для журнала The Spinoff.

Итоги выборов

Речь идет не только о парламентских выборах, прошедших 17 октября, но и о двух референдумах, прошедших того же числа — новозеландцы решали вопрос о легализации эвтаназии и марихуаны. Ранее лидер Национальной партии Новой Зеландии Саймон Бриджес заявлял, что такими действиями правительство пытается отвлечь внимание от самих выборов. На них Национальная партия заняла второе место с 27% голосов.

А сокрушительную победу одержала Лейбористская партия под руководством Джасинды Ардерн, обещавшей построить доступное жилье, сократить разрыв между бедными и богатыми и решить проблему детской смертности. Но главным триумфом Ардерн стала борьба с коронавирусом на посту премьер-министра: по ее инициативе страна стремительно закрыла границы еще в начале пандемии, что помогло сохранить заболеваемость на уровне менее 2000 человек с января.

Таким образом, умеренно левые набрали 49% голосов, что позволяет им занять 64 кресла в 120-местном парламенте и впервые за 24 года сформировать однопартийное правительство.