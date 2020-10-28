Le Monde: Иран неожиданно поддержал Азербайджан в конфликте с Арменией

Иран впервые обозначил свою позицию в Нагорном Карабахе, поддержав Баку и его территориальную целостность.

Если в начале обострения отношений между Арменией и Азербайджаном Иран склонялся в сторону Еревана, то сегодня он все более открыто поддерживает Баку и его территориальную целостность. Такое мнение выразило французское издание Le Monde.

Эскалация конфликта между двумя государствами по Нагорному Карабаху произошла 27 сентября 2020 года. Газета обратила внимание, что поначалу Исламская Республика Иран осторожничала, пытаясь выдерживать равновесие в возникших разногласиях.

Замдиректора британской экспертной группы Chatham House Санам Вакил связал осторожность Тегерана с «относительно большим азербайджанским населением». Кроме того, роль играет значительное число втянутых в конфликт сторон — Израиля, России и Турции.

«Начав поиск сбалансированной позиции, Иран стремится представить себя в регионе партнером в работе по снятию напряженности. Он добивается места за столом переговоров с другими державами», — считает эксперт.

Если Армения — давний партнер Ирана, то с Азербайджаном у страны были более сложные отношения. Именно поэтому Тегеран обвинили в помощи своему северному соседу из-за того, что он пропускал российское оружие. В свою очередь МИД Ирана подобные нападки отвергал.

Как отмечает Le Monde, истинная позиция Ирана прояснилась 6 октября, когда дипломатический советник верховного лидера Али Хаменеи — Али Акбар Валаяти — призвал Армению освободить «оккупированные территории». Об этом он заявил в ходе интервью изданию «Кейхан».

«Юг Республики Азербайджан оккупирован Арменией. На этот счет существует четыре резолюции ООН, которые обязывают Армению уйти с этой территории и оставаться в международно признанных границах», — передает французская газета слова Валаяти.

Авторы статьи называют поддержку Ирана «парадоксальной», поскольку Азербайджан — близкий союзник Израиля. Последний, в свою очередь, является одним из самых яростных противников Исламской Республики. Это усугубляется тем, что Иран не переставал вести активную торговлю с Арменией, поставляя ей газ и закупая электроэнергию.

Противоречива иранская поддержка Азербайджана и тем, что до этого у стран были разногласия по ряду вопросов. Среди них — границы в Каспийском море, положение азербайджанского меньшинства в Иране, чьи этнические требования всегда рассматривались как угроза национальной безопасности страны.

Определенные претензии сложились и у Баку. Государство обвиняло Иран в попытке использовать исламистские группы в своих целях.

При этом задолго до прояснения Али Акбаром Велаяти позиции Ирана в карабахском конфликте представители верховного лидера в четырех иранских провинциях — Западный Азербайджан, Восточный Азербайджан, Ардебиль, Зенджан — расценили усилия Баку по возвращению Нагорного Карбаха как «совершенно законные с точки зрения шариата».

Составив письмо, они аргументировали свое мнение религиозным аспектом связей двух стран, напомнив о том, что Азербайджан — «страна Ахль аль-Байт». Такое арабское понятие переводится, как «люди дома», и является отсылкой к Магомету и его потомкам, в том числе шиитским имамам.

Между тем, позицию Али Акбара Велаяти разделили в некоторых иранских городах. Например, в Тегеране и Тебризе сотни демонстрантов выступали с требованиями покончить с армянской оккупацией, приводит факты Le Monde.

Газета подчеркивает, что до сих пор предложения Ирана стать посредником в конфликте остаются без ответа. Сообщается, что на днях Тегеран сосредоточил войска вдоль границы между противоборствующими сторонами из-за обстрела собственной территории со стороны Карабаха.

Во вторник, 27 октября, посол Ирана в РФ Казем Джалали в интервью телеканалу «Звезда» заявил, что страна провела переговоры с обеими сторонами и готова «быть посредником в урегулировании этого конфликта».

Иран выразил готовность стать посредником в урегулировании карабахского конфликта https://t.co/96aYvYyzBn — Кавказский Узел (@caucasianknot) October 28, 2020

Ранее в «Патриоте» эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин оценил соотношение сил в карабахском конфликте. Он заявил, что, если Армения не восполнит ресурсы, то преимущество Азербайджана сохранится вплоть до окончания противостояния.