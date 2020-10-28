От Моники Левински до Хантера Байдена. Как компромат изменил Америку

Вспомнили самые судьбоносные предвыборные скандалы в США и выяснили, как распущенность сына Джо Байдена повлияет на мнение избирателей.

Борьба демократов и республиканцев за власть в последний месяц перед ноябрьскими выборами президента США достигла апогея. Главное оружие — компромат, а самые ценные «солдаты» — хакеры.

Именно они, как стало известно 28 октября, взломали сайт предвыборного штаба Дональда Трампа и пригрозили обнародовать «секретные данные», якобы взятые со взломанных смартфонов или компьютеров самого президента США и его родственников. Пресс-секретарь избирательного штаба Тим Мертоу заявил, что это невозможно, потому что такие данные там не хранятся.

Киберпреступники же утверждают, что обладают «конфиденциальными сведениями» о причастности Трампа к происхождению коронавируса и сотрудничестве с «иностранными игроками, манипулирующими выборами 2020 года». Правда, информация не бесплатная — взломщики разместили два адреса электронных кошельков для сбора криптовалюты.

История похожа скорее на мелкое кибермошенничество, чем на серьезное киберпреступление, которое сможет повлиять на предвыборные расклады. Но даже если устройства семейства Трамп и были взломаны, вряд ли взрослые дети республиканца — 38-летняя Иванка Трамп и 42-летний Дональд Трамп младший смогут «переплюнуть» Хантера Байдена, сына именитого политика и кандидата от Демпартии США Джо Байдена.

Ранее на ноутбуке Хантера, неудачно забытого в сервисе, были обнаружены фото порочного содержания, на них — употребление наркотиков, в том числе и с дочерью небезызвестного экс-президента США, оголенные женщины древнейшей профессии, документы, подтверждающие участие Байденов в коррупционных схемах во времена тесного сотрудничества с украинскими властями после 2014 года... Однозначно, предвыборная кампания 2020 года станет самой «грязной» за всю историю американских выборов.

Но что было до этого?

Билл и Моника

Когда-то американских политических гигантов могли публично осудить и за гораздо менее серьезные, с этической точки зрения, проступки «ниже пояса». Более двух десятилетий назад имя Моники Левински не сходило с первых полос таблоидов: стажерка Белого дома закрутила роман с 46-м президентом США, женатым демократом Биллом Клинтоном.

Если бы эта драма происходила сейчас, то мир узнал бы о паре Клинтон-Левински через фотографии со взломанного смартфона. Но в 1996 году таких технологий не было, а подставило любовников желание Моники делиться подробностями своих отношений с подругой Линди Трипп — сотрудницей Пентагона, записавшей разговоры с Левински на диктофон. Мотивы Трипп до сих пор не ясны: возможно, она хотела видеть в президентском кресле республиканца.

И Клинтон, и Левински, да и Демпартия США так и не смогли полностью «отмыться» от «постельного» скандала. Президент после окончания срока отдал бразды правления в руки своей супруги Хиллари, проигравшей Трампу в 2016 году и уличенной в коррупции, а затем и вовсе ушел из политики в благотворительность, где был оценен по достоинству и получил премию TED Prize за создание сети клиник в Руанде.

Монике повезло меньше: она пыталась запускать свою линию одежды, строить карьеру на телешоу и даже в политике, но смешки за спиной и клеймо «любовницы Клинтона» навсегда осталось с ней. Кстати, Клинтон извинился перед женой и американским народом, но не перед Моникой.

«Меня обвинили, чтобы спасти высокое положение президента. Администрация Клинтона, подручные прокуроры, политики обеих партий и пресса поставили на мне клеймо. И я не могу избавиться от этого клейма, потому что его поставила власть», — писала Левински в автобиографической книге, которая так и не принесла ей успеха.

Буш старший и оружие Ирану

На выборах 1988 года кандидат-республиканец Джордж Буш-старший обвинял своего конкурента Майкла Дукакиса в том, что в случае победы демократ освободит множество преступников и улицы Америки наводнит насилие. Демпартии, в свою очередь, было что припомнить Бушу, а заодно и экс-президенту США Рональду Рейгану, при котором Буш был вице-президентом.

«Ирангейт», «Иран-контрас», «Оружие для Ирана и поддержка повстанцев» — скандал, разгоревшийся в конце 1986 года, в СМИ называли по-разному. Оказалось, что отдельные члены администрации США организовывали тайные поставки вооружения в Иран, нарушая оружейное эмбарго. Но это полбеды: деньги, полученные от продажи оружия, не менее тайно шли на финансирование повстанцев-контрас в Никарагуа, где у власти вот уже семь лет находились сандинисты, поддерживаемые Советским Союзом и проводившие социалистическую политику.

Естественно, вице-президент Буш и президент Рейган были в курсе схемы. Позже секрет узнала и вся Америка: выживший пилот сбитого военно-транспортного самолета, доставляющий грузы для контрас, был задержан правительственными силами Никарагуа и рассказал, что работает на ЦРУ. Вскоре ливанский журнал «Аль-Шира» предал огласке и историю с продажей оружия Ирану.

Никсон и отель «Уотергейт»

Президент-республиканец Ричард Никсон стал первым и последним в истории президентом США, ушедшем в отставку до окончания срока. А все потому, что глава Белого дома хотел знать слишком много.

За четыре месяца до президентских выборов 1972 года, на которых Никсон был переизбран на второй срок, в штабе кандидата от Демпартии Джорджа Макговерна, расположенном в комплексе «Уотергейт», задержали пятерых человек. Проникнув в отель, они настраивали подслушивающие устройства и фотографировали внутренние документы штаба демократа.

Никсон выиграл выборы, но расследование инцидента продолжалось. В 1973 году стало ясно, что президент может быть причастен к «прослушке» демократов. Спустя год это подтвердилось: Белый дом имел прямое отношение к слежке за политическими оппонентами, а президент способствовал сокрытию преступления, приказав помощникам лгать ЦРУ и ФБР.

«Джентльменское соглашение»

Скандал с участием Байденов, пожалуй, один из самых ярких за последние 12 лет. И рискует разразиться новыми подробностями, речь в которых пойдет не только о сомнительных с точки зрения нравственности проступках, но и о настоящих уголовных преступлениях.

Правило «чем ближе к выборам — тем больше компромата» работает безукоризненно, а значит, Хантер Байден рискует окончательно «доломать» имидж своего отца подтверждением распространившихся слухов о связи с несовершеннолетними девушками: фото-доказательства могут вскоре оказаться в сети.

Американист Малек Дудаков рассказал в комментарии «Политике Сегодня», почему предыдущие президентские кампании «до Трампа» прошли более спокойно, нежели нынешняя.

«Последние годы президентства Билла Клинтона, Джорджа Буша-младшего и Барака Обамы было некое "джентльменское соглашение" — меньше компромата, более уважительное отношение к оппонентам и так далее. Но нужно понимать, что борьба за власть красивой не бывает», — объясняет политолог.

В американском обществе большая проблема с поляризацией, отмечает эксперт. И не так много колеблющихся избирателей, которые могут поменять свое отношение к Байдену из-за скандала и отдать свой голос за Трампа. Но среди электората есть умеренные демократы или умеренные республиканцы, на мнении которых инцидент скажется.

По данным New York Post, в некоторых штатах становится популярным запрос «могу ли я поменять свой голос на выборах?» — это касается тех, кто проголосовал досрочно. Характерно, что этот запрос идет параллельно с другим запросом в Google — «Хантер Байден».

«Конечно, если человек не упертый партийный избиратель, а умеренный, то на него этот компромат повлиять может. Некоторые из тех, кто проголосовал за Байдена и увидел все эти скандалы, ищут способ переголосовать — и в некоторых штатах это можно сделать. Значит, есть запрос на то, чтобы уже не поддерживать этого кандидата. К тому же, согласно опросам, Байден тоже немножко "просел"», - рассказывает Дудаков.

На вопрос о том, почему в политических скандалах США в последнее время задействованы именно демократы, а не республиканцы, американист отвечает предупреждением — не нужно думать, что политики из Республиканской партии «добрые и пушистые», а все демократы поголовно коррупционеры. Однако же определенная тенденция в последние десятилетия прослеживается — Демпартия более коррумпирована, отмечает Дудаков.

«Это связано с тем, что власть всегда развращает. На стороне демократов находится пресса, институты и так далее. Они же все это покрывают. Скандалы с Байденом The New York Times (продемократическое издание, — прим. ред.) описывают как "русскую клеветническую кампанию" — и демократы прекрасно понимают, что их прикроют», — пояснил политолог.

У республиканцев отношения со СМИ не задались. Условно говоря, 93% публикаций о Трампе за первый срок — негативный, говорит Дудаков. И это касается не только Трампа: кандидата в президенты Митта Ромни «мочили» в 2012 году, а ныне покойного Джона Маккейна в 2008 году, напоминает американист.